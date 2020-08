FAKE CREDITS: Paladino torna in carcere

Gli era stata concessa la misura cautelare degli arresti domiciliari, ma adesso si concretizza il ritorno in carcere per il 57enne Antonio Paladino – commercialista e presidente dell’associazione datoriale Confimed Italia (recentemente coinvolto nell’acquisto del Catania Calcio), e il 43enne Gaetano Sanfilippo, dipendente dello studio professionale Paladino e diretto collaboratore. Nell’ambito di un’indagine relativa a gravi reati tributari e denominata “Fake Credits” – che ha portato all’esecuzione di misure cautelari per 30 persone a luglio – entrambi avevano ricevuto i domiciliari, in considerazione della presunta volontà di collaborare e alle dichiarazioni rese al pubblico ministero in sede di interrogatorio. Le successive attività di riscontro hanno permesso però di evidenziare la falsità delle dichiarazioni rilasciate, addossando la responsabilità delle operazioni fiscali fraudolente ad altre persone estranee ai fatti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***