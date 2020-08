POTENZA: prima volta da allenatore professionista per l’ex Catania

Tanti anni di Serie A per Alessandro Potenza, vissuti anche indossando la casacca rossazzurra con una settantina di apparizioni ed un gol (contro la Reggina, ndr) sotto il vulcano. L’ex difensore del Catania, quando ha lasciato la Sicilia nel 2013, è ripartito dal campionato cadetto a Modena prima di giocare in Lega Pro con il Foggia, in India con il Chennaiyin e nuovamente in terza serie militando tra le fila della Casertana. Appena otto presenze con i falchetti, per poi risolvere il contratto ed intraprendere l’avventura di allenatore dilettantistico. Esperienza iniziale sulla panchina del Madre Pietra Daunia raggiungendo la salvezza, successivamente è arrivata la conduzione di Recanatese, Fidelis Andria (sfiorando i Play Off in Puglia) e Audace Cerignola. Adesso, prima volta da tecnico tra i professionisti per Potenza, avendo raggiunto l’accordo con l’Arezzo in C.

