SERIE B: Play Out andata, sorride il Pescara di Sottil

Va al Pescara la gara valida per l’andata dei Play Out di Serie B contro il Perugia. Allo stadio “Adriatico” gli abruzzesi allenati da Andrea Sottil riescono ad avere la meglio sull’avversario per 2-1. Kouan al 40′ porta in vantaggio la formazione ospite, ma i padroni di casa non si disuniscono ripristinando le energie fisiche e mentali necessarie per ribaltare il risultato. Prima Galano perviene al pareggio al minuto 57, poi un rigore trasformato dall’ex rossazzurro Maniero dieci minuti più tardi consente al Pescara di firmare il sorpasso.

