SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Perchè dovremmo andare all’inferno? Ingiusto affrontare ancora il girone C”

Si preannuncia un girone C di Serie C più complicato che mai, con tantissime compagine in lotta per la promozione in B. Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi non si trova d’accordo nell’ipotesi che la sua squadra militi ancora una volta nel raggruppamento meridionale:

“Spero ancora nella composizione dei gironi nazionali in Serie C. Perchè noi dovremmo andare all’inferno in un girone pieno di squadre importanti? Bari, Catania, Palermo, Juve Stabia e chi più ne ha più ne metta… chi vince è come se avesse vinto il Gran Premio di Formula Uno. Inoltre so che i nostri tifosi stanno discutendo su un possibile derby contro il Perugia, magari farò inca**** qualcuno ma io preferisco non giocare il derby ed essere in un girone completamente diverso”.

