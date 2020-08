SILVESTRI: pista Triestina non caldissima, potrebbe restare

Quale futuro per Tommaso Silvestri? Dopo due stagioni in rossazzurro, il centrale difensivo ex Trapani ha ancora un anno di contratto che lo lega al Catania. La Viterbese ha provato a farsi avanti, ma il tentativo non ha prodotto risultati favorevoli al club laziale che, però, punta un altro difensore etneo, Moise Mbende. Il profilo di Silvestri piace da tempo alla Triestina. Gli alabardati, in vista del prossimo campionato, intendono fare degli investimenti importanti e mirati ad ottenere l’atteso salto di categoria. Al momento comunque la pista che porta a Trieste non è caldissima. Anzi, negli ultimi giorni sembrano aumentare le quotazioni per la permanenza in Sicilia di un giocatore legato alla piazza.

