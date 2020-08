ZENGA (ex Catania) dopo l’esonero: “Cagliari, sono deluso. Non me l’aspettavo…”

L’ex allenatore del Catania Walter Zenga commenta su Instagram la conclusione della breve esperienza sulla panchina del Cagliari:

“Ora sono deluso perché ci sarebbero tante cose da dire, ma sono pronto a ripartire immediatamente. Gli allenatori devono essere pronti a ripartire subito. Per tanti motivi non mi aspettavo di interrompere il rapporto col Cagliari. C’erano tante cose che non mi erano chiare ma devo comunque ringraziare per l’affetto che mi è stato dato. Venivamo da tre mesi di lockdown e la squadra non vinceva da tanto tempo. Abbiamo dovuto superare tanti ostacoli ma resta l’esperienza positiva e me la porterò come bagaglio culturale. L’addio? La colpa è anche mia perché firmo dei contratti di un anno e quindi è più facile ‘tagliare’. Tutte le scelte lavorative che ho fatto finora sono valse la pena perché mi hanno permesso di vivere e andare in giro per il mondo e conoscere gente speciale”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***