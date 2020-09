AVV. FERRAU’: “É il momento della compattezza. Critica uno stimolo, ma l’appartenenza ai colori è e deve essere unica”

Messaggio social dell’avvocato Giovanni Ferraù, che invita tutto l’ambiente rossazzurro a rimanere compatto:

“23 luglio 2020, ore 11:49…

“Il Tribunale di Catania, visto quanto sopra, aggiudica il 95,4% delle azioni del Calcio Catania alla Sport Investment Group Italia S.p.A.”;

le lacrime, quelle vere, scendono e… la Storia continua, grazie al sacrificio di pochi, grazie a SIGI.

Il 23 luglio 2020 non può essere dimenticato.

Il Calcio Catania va sostenuto senza se e senza ma; chi può, e solo chi può, deve sostenere i nostri colori.

La Catania Card è uno strumento semplice di finanziamento collettivo, non sarà lo strumento perfetto ma è un inizio…

Non è obbligatoria e chi non la sottoscrive, perché economicamente non può, resta protagonista della Storia; ma chi può sostenere economicamente quest’avventura ha il dovere di farlo.

È un piccolo debito che abbiamo con la nostra maglia, con la nostra Storia, nulla di più.

Ovviamente, COVID permettendo, ci sarà il tempo per gli abbonamenti ordinari, ridotti, per famiglie, anziani e disabili.

Chi è nato sotto il Vulcano non dimentica mai, ne sono sicuro.

Oggi è il tempo della compattezza; la critica può essere un aiuto per chi la riceve, guai a negarla, ma l’appartenenza ai colori è unica e tale deve essere.

Il 23 luglio 2020, la Storia è continuata grazie a pochi, oggi deve proseguire grazie a tutti.

SottoscriviAmo la Catania Card.

Noi (tutti) siamo il Calcio Catania”.

