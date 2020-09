CALCIO SICILIANO: Palermo, il capitano costretto a sospendere l’attività agonistica

Brutte notizie in casa Palermo. Il 27enne capitano Alessandro Martinelli è costretto a sospendere l’attività agonistica. Il centrocampista, fermato in sede di visite mediche per un problema fisico, ha completato gli accertamenti che hanno evidenziato tale obbligo. A dare la notizia è stato il Palermo con una nota ufficiale:

“Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandro Martinelli hanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica per il calciatore rosanero. Tutto il Palermo esprime profondo rammarico e si stringe attorno ad Alessandro Martinelli, tra i protagonisti più brillanti della rinascita rosanero e vero leader in campo e fuori, grazie alla sua straordinaria caratura morale, oltre alle indiscusse doti sportive. Ad Alessandro l’abbraccio più intenso e i migliori auguri per il futuro”.

