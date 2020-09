FUTURO GOMEZ: in caso di cessione all’Al-Nasr, il Catania incasserebbe meno di 4 milioni

Detto dell’offerta molto importante presentata dagli arabi dell’Al-Nasr per Alejandro Gomez, il Catania è alla finestra e attende con particolare curiosità. Anche perchè, nel caso in cui l’Atalanta lasciasse partire il ‘Papu’, alla società rossazzurra verrebbe riconosciuto una percentuale sulla vendita pari al 25%. Tenendo conto del fatto che la proposta dell’Al-Nasr si aggira sui 15 milioni di euro, il Catania intascherebbe una cifra di poco inferiore ai 4 milioni qualora l’argentino venisse ceduto. Non sarebbe affatto male per le casse del club. Vedremo cosa decideranno Gomez e l’Atalanta nelle prossime ore.

