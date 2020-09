CATANIA: amichevole slitta a metà settembre?

Tra il 4 ed il 5 settembre era stata preannunciata la probabile disputa di un match amichevole con il Licata. Il Catania, invece, per via dei noti problemi legati al protocollo sanitario per le società dilettantistiche si trova costretto a far slittare l’appuntamento. In ogni caso pare che la squadra rossazzurra, intorno alla metà di settembre, riuscirà in qualche modo a disputare un’amichevole di pre-campionato, al di là delle classiche partitelle in famiglia.

