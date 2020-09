MERCATO: Martignago-Catania, due importanti nodi da risolvere

Dopo i contatti di gennaio, pochi giorni fa si è registrato un ritorno di fiamma del Catania per il profilo dell’attaccante Riccardo Martignago. Contatti sono stati avviati provando ad inserire nella trattativa un nome che il Teramo aveva già inseguito nel mercato invernale: Maks Barisic. Questo potrebbe essere un importante nodo da risolvere, trovando la quadra con il Teramo per il trasferimento di Barisic in Abruzzo. Secondariamente non è da sottovalutare l’elevato ingaggio percepito da Martignago. Dettagli importanti che dovrebbero essere limati affinchè l’operazione si evolva nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***