CATANIA – CONSIGLI PER GLI ACQUISTI: l’ex difensore del Trapani Joao Silva

Torna la rubrica “Consigli per gli acquisti”, attraverso la quale proviamo a cimentarci nel ruolo di scouting suggerendo alcuni profili al Cataniain ottica mercato. Per i rossazzurri che al momento sono sulle tracce di difensori centrali, in questa sede è il turno di una vecchia conoscenza dei tifosi di Trapani e Palermo: João Afonso Paula Da Silva, meglio noto come João Silva.

Strutturato fisicamente e al tempo stesso rapido nei movimenti – prova ne sia che può anche ricoprire il ruolo di terzino sinistro all’occorrenza – il portoghese classe 1998 è un mancino in grado di giostrare sia in una difesa a quattro che a tre uomini. In quest’ultimo caso occuperebbe una collocazione tattica sul centro-sinistra. Raramente ha ricoperto il ruolo di mediano. Adesso è svincolato, reduce da una breve esperienza al Bisceglie.

Con trascorsi in Nazionale portoghese Under 18, fu la Juventus a portarlo in Italia nel 2014 prelevandolo dall’Imortal DC. Successivamente ha maturato esperienza nelle giovanili di Udinese, Virtus Entella e Palermo per poi esordire tra i professionisti indossando la casacca del Trapani, con cui ha totalizzato complessive 27 presenze.

