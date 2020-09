TIFO REWIND (Video): 3 giugno 2018, la Nord trascina il Catania in semifinale Play Off

3 giugno 2018, si gioca Catania-Feralpisalò. Bella atmosfera sugli spalti del “Massimino”. Sostegno ad oltranza in Curva Nord, spingendo il Catania verso la qualificazione alle semifinali Play Off di Serie C. Ultras della Sud, invece, presenti ma senza esporre alcuno striscione e rimanendo in silenzio per l’intera durata della partita, in protesta contro le numerose diffide emesse. Importanti da sottolineare, al triplice fischio, gli applausi dello sportivo pubblico etneo all’indirizzo dei calciatori verdeblu. Applausi ricambiati dai diretti interessati, amareggiati per l’eliminazione dai Play Off ma consapevoli di essere usciti a testa alta dalla competizione. Avendolo fatto con una cornice di pubblico per loro insolita, capace comunque di regalargli forti emozioni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Faceboo