CATANIA – NOTARESCO: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Appuntamento allo stadio “Massimino” per l’esordio stagionale del Catania in Coppa Italia contro il San Nicolò Notaresco, formazione abruzzese iscritta al campionato di Serie D e che mira a disputare un campionato importante. Gara valida per il primo turno eliminatorio. Il vincitore accede direttamente alla fase successiva. In caso di parità nell’arco dei 90′, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 1.18 e 1.20; la “X” tra 5.25 e 5.75; il “2” intorno a 12.50. Catania, quindi, come prevedibile nettamente con il favore del pronostico ma guai a prendere sottogamba il Notaresco, avversario sbarazzino che scenderà in campo con tante motivazioni.

