CURIOSITA’: Santurro non subiva gol da dicembre, ritorno in porta tre mesi dopo

Esordio a difesa dei pali rossazzurri domenica per Antonio Santurro, portiere che il Catania ha prelevato in prestito dal Bologna in questa sessione di calciomercato. Ordinaria amministrazione per l’estremo difensore parmense, a cui però l’arbitro ha fischiato un fallo in area di rigore decretando un penalty assai generoso agli azzurrostellati. Rivedendo a più riprese le immagini, infatti, Santurro colpisce chiaramente il pallone. In occasione della battuta del rigore di Guadagni, intuisce la direzione ma non basta per negare il momentaneo vantaggio ospite.

Per Santurro si è trattato di un ritorno in porta a tre mesi di distanza dalla sfida Play Off pareggiata a reti bianche quando difendeva i pali della Sambenedettese. Non subiva gol da dicembre dell’anno solare 2019: allora giocò a Carpi, sempre con la maglia della Samb, perdendo con il risultato di 1-0.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***