DAL ‘CORRIERE DELLO SPORT’ – Raffaele: “Sacrificio e sudore per il Catania. Favorite? Budget Bari può non bastare…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘Il Corriere dello Sport’ in rassegna

Il quotidiano nazionale intervista l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele, determinato più che mai in vista della stagione 2020/21 dopo gli eccellenti risultati ottenuti sulla panchina del Potenza:

“Bisogna essere pronti a dare il massimo, è l’unica strada per ottenere risultati. Col Foggia aumenta il numero di squadre che potrebbero stare tranquillamente fra A e B. Le favorite? Oggi non ci penso. Il Bari ha un budget straordinario, ma la storia insegna che il budget da solo può non bastare. Aspettiamo la composizione dei gironi e vedremo”.

“La ricetta per conquistare i tifosi? Sacrificio e sudore per il Catania. In campo quando si dà tutto si può anche perdere, ma le vittorie saranno sempre più numerose. Mercato? Un profilo che cerco in maniera particolare, per quelle che sono le mie idee è un certo tipo l’attaccante. Questa squadra ha una buona intelaiatura, che si può migliorare. Non mi priverei di almeno 8-9 giocatori”.

