ESCLUSIVA: Catania, capitolo portieri. Ad oggi Martinez resta, ma fino al 5 ottobre niente di scontato

Vi abbiamo parlato dei contatti avviati per Matteo Tomei, esperto portiere svincolatosi dal Teramo. Prima ancora il Catania ha chiesto informazioni per Gabriele Marchegiani, estremo difensore del Novara. Segno che la società rossazzurra valuta effettivamente la possibilità di reperire sul mercato un portiere ulteriore dopo l’ingaggio di Antonio Santurro. Questo significherebbe cedere Miguel Ángel Martínez, attuale vice di Santurro. In realtà però, almeno per il momento lo spagnolo resta. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, nei prossimi giorni lo staff tecnico valuterà con attenzione se sarà il caso di affondare i colpi per un altro portiere che duelli con Santurro per il posto da titolare. Dipenderà dalle risposte che darà il campo nei prossimi giorni. C’è tempo per sciogliere le riserve fino al 5 ottobre, data di chiusura del calciomercato.

