ESCLUSIVA: capitolo portiere, il Catania ha avviato contatti anche per Tomei

Potrebbe non essere Antonio Santurro l’unico portiere in arrivo sotto il vulcano. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, il Catania ha avviato contatti per un estremo difensore di grande esperienza, il 36enne Matteo Tomei, nome che vi avevamo già anticipato come potenziale obiettivo. Ex Siracusa come Santurro, Tomei si è svincolato dal Teramo e per lui sono stati effettuati sondaggi anche con alcune società cadette. Il club rossazzurro sta valutando la possibilità di reperire sul mercato un nuovo guardiapali che se la giochi con Santurro per la conquista di un posto da titolare a difesa dei pali.

