ESCLUSIVA: Catania, contatti avviati per Cianci

Non solo il discorso avviato col Teramo per Riccardo Martignago, nell’ottica di un possibile scambio con Maks Barisic. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, il Catania continua a guardare in casa Teramo prestando particolare attenzione al profilo di Pietro Cianci. La punta barese classe 1996 presenta caratteristiche tecnico-tattiche che lo rendono gradito al mister Giuseppe Raffaele. Dopo un primo sondaggio, nuovi contatti per provare ad arrivare alla definizione di un accordo. Cianci piace al Catania.

