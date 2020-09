CATANIA: asse di mercato calabrese tra Catanzaro e Reggio Calabria?

Con Catanzaro e Reggina potrebbero nascere interessanti sviluppi di calciomercato. Come più volte riportato nei giorni scorsi, con gli amaranto sono stati avviati discorsi per Edoardo Blondett (ma c’è il forte pressing del Catanzaro che ha formulato una proposta importante), Manuel Sarao ma, soprattutto, Alberto De Francesco. Il centrocampista piace e non poco al tecnico Giuseppe Raffaele. La sensazione è che l’operazione potrebbe andare in porto qualora il Catania riuscisse a piazzare qualche esubero a centrocampo in tempi brevi.

Nel caso di Sarao, situazione in stand-by. No a Reginaldo e anche Abdou Doumbia non sembra interessare al club rossazzurro. A Catanzaro, invece, piace l’attaccante Davis Curiale che potrebbe essere inserito in una trattativa di scambio. Giuseppe Statella dovrebbe essere uno dei nomi proposti dal club giallorosso. Tra Catanzaro e Reggio Calabria, quindi, possibili movimenti di mercato all’orizzonte con il Catania.

