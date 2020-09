ESCLUSIVA: Catania, Tomei può essere un’idea per la porta

Il Catania potrebbe piazzare altrove Jacopo Furlan, recentemente accostato al Livorno. In caso di partenza dell’estremo difensore si renderebbe necessario reperire un sostituto. Diamante Crispino aveva aperto nei giorni scorsi al Catania, ma nessuna trattativa è stata avviata con il club rossazzurro ed il portiere si è accasato a Francavilla Fontana. Antony Iannarilli, invece, ha ammesso che non lascerà la Ternana.

Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, potrebbe fare al caso del Catania Matteo Tomei, attualmente svincolato e nella passata stagione in forza al Teramo. Portiere di grande esperienza, cerca nuova sistemazione in Serie B o C. Per gli etnei può rappresentare un’idea di mercato.

