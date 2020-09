Sirene di mercato per Jacopo Furlan. Il portiere del Catania potrebbe lasciare la Sicilia, destinazione Livorno. La società toscana, fresca di retrocessione in Serie C e che ha salutato Alessandro Plizzari, ora in forza alla Reggina, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com è interessata all’estremo difensore rossazzurro. Trattativa avviata tra le due compagini, a breve ci potrà essere qualche sviluppo.

