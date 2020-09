EX ROSSAZZURRI: Sibilli, dall’esordio mancato col Catania al sogno Serie B

Era il mese di ottobre dell’anno 2016 quando il Catania presentò alla stampa l’acquisto di un giovane Giuseppe Sibilli. La società rossazzurra lo acquistò malgrado fosse alle prese con il recupero da un infortunio di notevole rilevanza. Segno evidente di quanto il club credette nelle potenzialità del ragazzo napoletano che, nella stagione precedente, aveva fornito un contributo molto utile alla causa del Siracusa in Serie D. “L’anno scorso ho giocato in D con il Siracusa vincendo il campionato – disse Sibilli – Mio papà era un grande giocatore ma purtroppo non ha avuto la fortuna di sfondare. Sono reduce da un infortunio, spero di dimostrare il mio valore. Penso che tra due mesi e mezzo rientrerò. La concorrenza in avanti é agguerrita. Al momento penso di recuperare dall’infortunio, poi vedremo se riuscirò a trovare spazio”.

Purtroppo per lui, non riuscì mai a fare il suo esordio con la maglia del Catania. Il valore del calciatore ora 24enne, però, sta venendo fuori. Dopo i passi avanti mossi alla Sicula Leonzio, il trasferimento al Nord – direzione Albinoleffe – ha cambiato le carte in tavola, facendo talmente bene in Lega Pro da attirare l’interesse di società cadette. Nei giorni scorsi il Pisa ha offerto un contratto triennale a Sibilli che, adesso, sogna di fare ancora meglio in Serie B con la maglia nerazzurra toscana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***