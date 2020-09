FOLLIERI – Apertura Foggia, il Presidente: “Sposato un progetto, pensiamo all’accordo”

Sono stati numerosi i tentativi di entrare nel mondo del calcio. Ci ha provato anche con il Catania, ma dopo un lungo chiacchiericcio non si è andati oltre. Raffaello Follieri però insiste, vuole convincere il Foggia a portare avanti un progetto che preveda la cessione di quote societarie. In questo senso dal Presidente rossonero Roberto Felleca giungono segnali d’apertura, evidenziati da alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di tuttoc.com:

“Da tempo abbiamo sposato un progetto e scelto di iniziare insieme un percorso. La mia socia all’inizio non era del tutto convinta dell’operazione mentre adesso sembra che la questione si stia sistemando. Stiamo portando avanti un lavoro di squadra, poi valuteremo quali quote spetteranno a ciascuno. Intanto pensiamo all’accordo. Tempistiche? Non ce ne sono e non c’è fretta possiamo parlare di giorni, settimane o anche mesi”.

