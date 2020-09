MERCATO: Milesi non rinforzerà la difesa del Catania, la spunta il Modena

Negli ultimi giorni il Catania aveva sondato anche il profilo di Luca Milesi per completare il reparto arretrato. Il 27enne difensore centrale, svincolatosi dal Piacenza, era però da tempo in contatto con il Modena. Alla fine il club gialloblu è riuscito a sbaragliare la concorrenza, trovando l’intesa con Milesi e formalizzandone l’ingaggio. Per il calciatore si tratta di un ritorno a Modena, dopo l’esperienza risalente al 2017. Non sarà lui, dunque, l’innesto ulteriore per la difesa del Catania che, in compenso, ha ufficializzato il colpo Claiton.

