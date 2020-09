IZCO: “Non possiamo accontentarci di un pareggio”

“Non possiamo e non dobbiamo accontentarci di un pareggio. Continuiamo a lavorare”. Molto chiaro sui social il messaggio del centrocampista e neo capitano del Catania Mariano Izco. L’1-1 finale maturato all’esordio in campionato contro la Paganese ed ottenuto in extremis grazie all’incornata di Claiton a pochi minuti dal 90′, rappresenta un risultato che non può accontentare la squadra. I rossazzurri avrebbero voluto incamerare tre punti importanti per iniziare il percorso in campionato nel migliore dei modi, ma bisogna guardare avanti e lavorare sodo per migliorare.

