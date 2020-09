DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’: le prossime tappe del Catania, possibile amichevole con il Licata

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“Poche parole, tanto lavoro. Questo è il modo ideale per formare un nuovo gruppo. Siamo a Catania, si deve rispettare il lavoro del club, si deve rispettare anche la fiducia e il grande affetto dei tifosi”. Questo il concetto di mister Giuseppe Raffaele, che modella il nuovo Catania con la difesa a tre. Il quotidiano nazionale evidenzia le prossime tappe rossazzurre. Il 20 settembre potrebbe essere in programma un amichevole con il Licata, sede e orario da definire; il 23 ci sarà invece l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Notaresco al “Massimino”, mentre il 27 è previsto l’inizio ufficiale del campionato di Serie C 2020/21.

