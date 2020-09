DA ‘LA SICILIA’: Catania, si chiude per Russini. Perina per la porta. In uscita anche Distefano

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale sottolinea che nelle prossime ore il Catania chiuderà per l’attaccante esterno Simone Russini, 24enne che nella stagione scorsa era al servizio del Cesena. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio siciliano, avendo indossato la maglia del Siracusa nell’annata precedente. Per la porta, confermato l’avvicinamento di Pietro Perina. In uscita, oltre ai portieri Furlan e Mazzarani, il trequartista Curcio, i centrocampisti Vicente e Salandria anche Di Stefano. Quest’ultimo verrà ceduto in prestito ma con un premio di valorizzazione al club che lo vorrà schierare per un certo numero di partite. Il Foggia in caso di ripescaggio è una possibilità. Stretta decisiva per Sarao. Col Catanzaro sempre in piedi il discorso Tulli-Curiale, piace anche il giallorosso Kanoutè.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***