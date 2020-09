DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’: Santurro, il portiere che stregò Bologna

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Detto del Catania che ha preferito puntare su Antonio Santurro per la porta, scavalcando nelle preferenze lo svincolato Pietro Perina, sul quotidiano nazionale si fa riferimento al momento più importante della carriera di Santurro. Il portiere di proprietà del Bologna esordì in Serie A alla fine del mese di marzo del 2018. Nelle gerarchie era dietro Mirante e Da Costa, ma entrambi finirono ko: il primo per squalifica, il secondo causa infortunio. L’allora tecnico dei felsinei Donadoni lo schiera in campo contro la Roma. Santurro salva il risultato in più di un’occasione. La gara finisce in parità e tutto il circo del calcio s’accorge di questo ragazzo che, a 26 anni, senza mai aver giocato in B, esordisce nella massima serie con la determinazione del veterano.

