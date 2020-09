CATANIA: dalla difesa all’attacco, il punto sul mercato in entrata e uscita

Venerdì 11 settembre si conclude il ritiro di pre-campionato ed il Catania sta completando la rosa a disposizione di mister Giuseppe Raffaele. Contrariamente a quanto preannunciato agli inizi del ritiro, l’organico rossazzurro sta subendo parecchie variazioni. Poche le conferme, diversi i volti nuovi appositamente scelti per sposarsi in pieno con le caratteristiche richieste dalla filosofia di gioco di Raffaele. Il mercato in uscita ha registrato fin qui le cessioni di Mbende, Angiulli (risoluzione consensuale, poi accasatosi alla Sambenedettese) e Saporetti. Ai saluti anche Furlan e Mazzarani, verso Livorno. Potrebbero inoltre andare via Vicente e Salandria, che hanno ricevuto richieste.

In entrata, presi Albertini e Zanchi confermando Pinto, non è semplice arrivare ad Allievi (Juve Stabia) e Luigi Silvestri (Potenza). Contatti per Blondett, ma non sembra un obiettivo primario. Sempre dalla Reggina attenzione, invece, al profilo di un altro difensore: Bertoncini. A difesa dei pali, l’esperto Tomei (ex Teramo) può essere un’idea, ma il Catania accelera sognando un colpaccio: l’ex Cosenza Perina. Potrebbe toccare a lui rimpiazzare Furlan, valutazioni in corso sul futuro dello spagnolo Martinez. Contatti per l’ex Lecco Agostinone, ulteriore opzione per la difesa.

A centrocampo, ancora tutto fermo sul fronte Biagianti. A proposito di rientri, Izco torna ufficialmente ad indossare la casacca rossazzurra dopo l’esperienza alla Juve Stabia. In arrivo Rosaia dal Cesena. Ufficializzato l’ecuadoriano Luis Maldonado, Awua preferirebbe giocare in B. Per quanto riguarda il reparto avanzato, tantissimi profili sondati ma solo alcuni vestiranno la maglia del Catania. Dopo avere perfezionato l’ingaggio di Gatto (ex Bisceglie), sprint per Sarao che però deve risolvere alcune questioni contrattuali con la Reggina. Lo scambio Tulli-Curiale con il Catanzaro è una possibilità, ma c’è anche l’ipotesi Kanoutè. Difficile arrivare a Monachello (Atalanta), mentre per Vano (Carpi) è bagarre. Al momento ferma la trattativa Barisic-Martignago con il Teramo. Dello stesso club abruzzese piace Cianci. Volpe (Frosinone) tra le alternative.

