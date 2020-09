MERCATO: la Reggina riflette su Bertoncini che potrebbe anche restare, Blondett rifiuta la proposta del Catania

Dopo gli ingaggi di Manuel Sarao e Reginaldo, proseguono i contatti tra Catania e Reggina. La società rossazzurra ha manifestato interessa anche per il difensore Davide Bertoncini, su cui è forte la concorrenza di Como e Catanzaro, ma la Reggina riflette perchè potrebbe decidere di non privarsene e cedere, invece, Daniele Gasparetto. Uno dei due lascerà sicuramente gli amaranto. Per quanto riguarda Edoardo Blondett, invece, l’ex rossazzurro gradirebbe un eventuale ritorno in Sicilia ma ha rifiutato la proposta contrattuale del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***