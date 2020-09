MERCATO: Catania, vicine altre ufficialità per quanto riguarda il reparto difensivo

Non solo Claiton, Alessandro Albertini e Andrea Zanchi. Per il Catania si avvicina l’ufficialità di altre operazioni che riguardano il reparto arretrato. Da qualche giorno l’estremo difensore Antonio Santurro è a Torre del Grifo. Il contratto è già pronto, probabilmente si attende lo sblocco della cessione di Jacopo Furlan al Livorno. Altri due difensori approderanno in Sicilia. Carlo Pelagatti è un nome caldo, trattativa non semplice anche perchè il difensore (ex rossazzurro, ndr) ha un contratto biennale in essere ed il Padova dovrebbe reperire sul mercato un sostituto all’altezza. Luigi Silvestri (Potenza) rimane una possibilità, più un giovane promettente che arriverebbe dalla Serie A ma si sondano anche altri profili cadetti e di Lega Pro. Al momento i centrali a disposizione di mister Giuseppe Raffaele per la difesa a tre sono Mario Noce, Tommaso Silvestri e Claiton con Zanchi che, all’occorrenza, può giostrare sul centro-sinistra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***