MERCATO: Catania, lotta a tre per Tomei. Viterbese su Vicente

A conferma della nostra anticipazione su Matteo Tomei, la redazione di tuttoc.com aggiunge che, oltre al Catania, Juve Stabia e Perugia hanno manifestato interesse per l’esperto portiere svincolatosi dal Teramo. Al momento, Vespe in vantaggio. Per quanto riguarda invece il centrocampista Bruno Vicente, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com al momento non si è in presenza di novità sostanziali ma, nei prossimi giorni, potrebbe fare passi avanti la Viterbese.

