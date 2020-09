MERCATO: Furlan e Mazzarani, stand-by con il Livorno. Ecco perchè

Non si sblocca ancora la doppia cessione di Jacopo Furlan e Andrea Mazzarani al Livorno. La situazione societaria in Toscana frena momentaneamente le due operazioni. Il Livorno ha effettuato il cambio di proprietà con alla presidenza Rosettano Navarra, subentrato alla storica figura di Aldo Spinelli che ha lasciato il club dopo ben 21 anni. Adesso succede che il Direttore Sportivo Raffaele Rubino ha condotto le trattative per Furlan e Mazzarani ma non ha ancora firmato con il sodalizio toscano. Il nuovo numero uno amaranto sta valutando infatti se affidare il ruolo di D.S. a Vittorio Cozzella, uomo di fiducia dello stesso. Non si esclude che sia Rubino che Cozzella operino in sinergia, ma intanto lo stallo societario in casa Livorno pone in stand-by molte trattative portate avanti dai livornesi in questi giorni.

