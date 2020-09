MERCATO – Da Livorno: “Furlan e Mazzarani saltano o la trattativa si sbloccherà?”

Si sbloccherà la doppia trattativa con il Livorno per la cessione di Jacopo Furlan e Andrea Mazzarani? La stampa livornese, ed in particolare livornotoday.it, sottolinea che dopo il cambio di proprietà “il mercato del Livorno può finalmente partire, ma prima di tutto occorrerà fare chiarezza su alcune operazioni che erano state portate avanti da Rubino (che agiva per il club nonostante non avesse firmato alcun contratto) tra cui le cessioni di Di Gennaro alla Reggiana e di Gasbarro al Padova, gli “acquisti” di Jacopo Furlan e Andrea Mazzarani (Catania), Andrea Gemignani (Sambenedettese) e Andrea Bussaglia (Cittadella). Questi ultimi quattro giocatori si stanno allenando con il Livorno da una decina di giorni, ma anche loro erano in attesa della firma del contratto“. Resta da capire, dunque, se nonostante il mancato ingaggio del D.S. Rubino il Livorno deciderà di formalizzare gli ingaggi di Furlan e Mazzarani.

