MERCATO: non si sblocca la cessione di Furlan al Livorno

L’ex D.S. pro tempore Raffaele Rubino aveva condotto la trattativa per il passaggio del portiere Jacopo Furlan dal Catania al Livorno, ma le nuove scelte societarie hanno modificato gli scenari in casa amaranto. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’estremo difensore non verrà tesserato, preferendo puntare su un profilo under e con ingaggio più contenuto rispetto a quello dell’esperto Furlan, che adesso farà rientro in Sicilia, visto che il Catania ne detiene ancora il cartellino con scadenza fissata al 2021.

