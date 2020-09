MERCATO: Vano, Catania non più sul giocatore. Nuove conferme

Già nei giorni scorsi il Catania ha lasciato campo libero per il bomber del Carpi Michele Vano. Nelle ultime ore giungono ulteriori conferme, direttamente dal tecnico Sandro Pochesci che sottolinea come l’attaccante andrà via solo per un’offerta importante proveniente dalla B o dalla A. Il Catania ed il lungo elenco di società di terza serie interessate al giocatore dovranno, pertanto, definitivamente rinunciare all’acquisto di un calciatore destinato a salire di categoria.

