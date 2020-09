RAFFAELE: “Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Lista a 22, più penalizzati i giovani”

Intervistato da TGR Sicilia, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele si appresta ad affrontare il campionato senza timori:

“Mi sono tuffato subito in questa nuova avventura stuzzicante e difficile. Il Catania viene da una salvezza della società, da una ristrutturazione. Ci sono squadre favorite ma noi abbiamo tutte le condizioni per fare del nostro meglio. C’è un mercato molto più parsimonioso, si cerca di aspettare per piazzare i colpi giusti. E’ difficile preparare le amichevoli, dobbiamo essere bravi a lavorare con più intensità noi durante gli allenamenti. Lista a 22? Ogni società dovrebbe avere la possibilità di fare le proprie scelte senza limitazioni. E’ difficilissimo, poi, mettere in 22 calciatori un buon numero di giovani, che saranno i più penalizzati. Se il Catania avrà fatto bene, avrò fatto il mio dovere. Se i giocatori dimostreranno cose positive, sarà la mia vittoria. Se il Catania farà risultati, sarà la mia vittoria”.

