La settima serie di tamponi ha nuovamente escluso positività al Covid-19 nel gruppo rossazzurro; in casa Catania proseguono gli allenamenti collettivi. Nel corso del venticinquesimo giorno in ritiro, svolta una seduta pomeridiana a Torre del Grifo: dopo l’attivazione, esercitazioni tattiche e partitella. In gruppo anche Albertini e Gatto. Programma individualizzato per Izco.

