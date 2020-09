FUTURO GOMEZ: il ‘Papu’ non lascia l’Atalanta? Ore di riflessione

Come riportato nei giorni scorsi, il Catania è spettatore interessato sul fronte di una eventuale cessione di Alejandro Gomez, in quanto beneficiario di una percentuale sulla futura vendita del cartellino del ‘Papu’. L’Al-Nasr ha intenzione serie di assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del giocatore attualmente in forza all’Atalanta ma, secondo informazioni raccolte da tuttomercatoweb.com, l’argentino sarebbe orientato a rifiutare la proposta araba e rinnovare il contratto, essendo molto legato alla città di Bergamo ed anche la famiglia ha messo radici in Lombardia. Ore di riflessione per Gomez, l’Al-Nasr attende.

