SALANDRIA – Il saluto dei giocatori del Catania: “Ti vogliamo bene”

Il centrocampista Francesco Salandria, com’è noto, ha lasciato nei giorni scorsi il Catania per trasferirsi alla Viterbese. Il ragazzo, nonostante abbia vissuto pochi mesi nella sponda rossazzurra della Sicilia, ha instaurato un rapporto positivo con tutti. Molti ex compagni di squadra lo salutano affettuosamente su Instagram. Come Alessio Curcio, il quale lo ritiene “oltre che un grande centrocampista una persona eccezionale”. Apprezzamenti e “ti voglio bene” in particolare da Miguel Martinez, Tommaso Silvestri e Bruno Vicente, che spera di ritrovarlo tra qualche anno. “O anche prima”, aggiunge. Pensiero rivolto anche dall’ex rossazzurro Marco Biagianti, che Salandria considera il capitano “numero uno in assoluto”. Davis Curiale, invece, sottolinea che “un’altra grande persona se ne va” mentre Giovanni Pinto gli augura un “in bocca al lupo per tutto”. Insomma, diverse le manifestazioni d’affetto nei confronti di un calciatore che si è fatto volere bene all’interno dello spogliatoio, dando un valido contributo alla causa.

