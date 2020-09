SERIE C – Lucarelli (all. Ternana): “Girone C, ti conosco bene…”

Esordio in campionato anche per la Ternana di Cristiano Lucarelli. L’ex allenatore del Catania torna sulle insidie del girone C di Serie C, ripetendo concetti già espressi quando era al timone rossazzurro:

“Questo è il mio settimo campionato di C, 4 in questo girone. Conosco tutto e tutti anche i ciuffi dell’erba del campo di Bisceglie. Dobbiamo entrare nell’ottica mentale di soffrire almeno 30 partite su 38 per non dire tutte e 38. La storia di tutte le squadre che hanno vinto è fare 5 partite al massimo poi una o due volte non arriva il pullman allo stadio, nel mezzo ci sono 30 battaglie decise da episodi, fortuna, colpi del giocatore più bravo, decisioni arbitrali pro e contro, infortuni. In questo girone se fai le tabelle rischi di arrivare ultimo. Inoltre quando capisci che non puoi vincere devi fare di tutto per non perdere. Ogni volta che è possibile mangiare dobbiamo farlo e portare via punti. Sono convinto che ci arriviamo preparati a soffrire perché c’è da soffrire”, le parole riprese da ternananews.it.

