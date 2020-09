SERIE C: come il Tribunale potrebbe cambiare la composizione del girone C

Fino a poco tempo fa non sembravano esserci particolari dubbi sulla composizione del girone C, avendo la Lega Pro confermato di adottare il criterio geografico. Alla luce del caso Picerno-Bitonto, però, lo scenario può essere modificato. Qualora fosse confermato che entrambe le squadre venissero retrocesse in D, infatti, Bisceglie o Rende prenderebbero il posto dei lucani mentre il Foggia scalpita e si sente già in Lega Pro, sostituendo il Bitonto. In Umbria circola ancora la voce di un possibile derby col Perugia nel raggruppamento B ma, ad oggi, sembra più probabile la riconferma della Ternana nel girone C con i cugini inseriti all’interno del gruppo B.

Az Picerno (Bisceglie o Rende), Avellino, Bari, Bitonto (o Foggia), Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.

