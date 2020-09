MERCATO: Capellini spera in una nuova chiamata del Cesena

Tra i centrocampisti che radio mercato ha accostato al Catania figura anche Nicola Capellini, svincolatosi dal Cesena. Una pista che, al momento, non è particolarmente calda anche perchè il giocatore confida ancora nella possibilità che si possa trovare un nuovo accordo con il Cesena. Per esigenze di lista, non gli è stato rinnovato il contratto ma la società romagnola continua a tenere in considerazione l’ipotesi di un nuovo tesseramento. Lo stesso Capellini confessa che la speranza di essere riconfermato c’è: “Ci credo, ci spero. All’orizzonte, relativamente alla mia conferma, intravedo degli spiragli positivi. Nel frattempo continuo ad allenarmi da solo. Tutti i giorni. Anche in tempo di quarantena non ho mai smesso di lavorare”, le parole rilasciate a tuttocesena.it.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***