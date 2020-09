DA PESCARA: “Maniero idea di mercato anche per il Catania”

Sette gol realizzati nel campionato di Serie B recentemente disputato con la maglia del Pescara non sono stati sufficienti per la permanenza di Riccardo Maniero in Abruzzo. L’ex attaccante rossazzurro, infatti, non ha rinnovato il contratto in scadenza ed è quindi libero di trovarsi una nuova sistemazione. Secondo quanto raccolto da tuttopescaracalcio.com, non mancano gli estimatori per il giocatore. Ci pensa l’Ascoli in Serie B, mentre in C vengono fatti i nomi di Avellino e Catania. Sotto il vulcano Maniero ha siglato 6 reti con 22 apparizioni tra campionato e Coppa Italia.

