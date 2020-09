SERIE C: girone C, quale scenario dopo il caso Bitonto-Picerno? Ancora una settimana di attesa…

Tiene banco il caso Bitonto-Picerno. Il TFN ha decretato la retrocessione in D delle due società, le quali hanno prontamente deciso di presentare ricorso in appello. La FIGC definirà la questione dopo il secondo grado, atteso per l’8 o il 9 settembre, poco prima del sorteggio dei calendari di Serie C che avverrà il 10 settembre.

Ad oggi lo scenario nel girone C si presenta così: Foggia in Lega Pro prendendo il posto del Bitonto, mentre Bisceglie o Rende rimpiazzerebbero il Picerno. Situazione ancora incerta, tra una settimana il quadro sarà più chiaro. Intanto Giana Erminio e Ravenna sono state formalmente riammesse dopo la retrocessione, mentre il Legnago subentra al Campodarsego che non si è iscritto alla C dopo aver vinto il campionato di quarta serie.

