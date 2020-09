SIGI: Futura Production non si occupa più della gestione della comunicazione

Attraverso un comunicato stampa, la redazione di Futura Production rende noto che non si occupa più della gestione della comunicazione della Sigi:

“Futura Production rende noto e precisa che già da qualche settimana non si occupa più della gestione della comunicazione della Sigi. Contenti e orgogliosi di aver partecipato, a titolo assolutamente gratuito, al salvataggio della matricola 11700 e all’iscrizione del Calcio Catania al campionato di Serie C, vogliamo precisare, anche al fine di evitare spiacevoli equivoci, di non essere più i responsabili e i gestori delle attività di comunicazione di Sigi che, in questo senso, ha preferito affidarsi totalmente alla professionalità delle figure già presenti all’interno del Calcio Catania. Futura Production, come già fatto prima dell’avventura Sigi, continuerà a raccontare ai siciliani le vicende sportive del Calcio Catania attraverso le sue due testate giornalistiche (televisiva e web) e all’interno delle trasmissioni televisive prodotte”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***