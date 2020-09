EX ROSSAZZURRI: Salifu prova l’esperienza in Romania

Centrocampista ghanese classe 1992, a Catania i tifosi lo ricordano per avere indossato la casacca rossazzurra nell’anno della stagione dei record, quella che vide l’Elefante concludere il campionato di Serie A con il numero di punti più alto nella storia etnea ed a ridosso della zona Europa. Amidu Salifu totalizzò solamente 12 presenze con la maglia del Catania tra campionato e Coppa Italia, ma tutte le volte in cui venne chiamato in causa rispose presente, facendo parte di un grande gruppo. In Italia Salifu ha indossato anche le casacche di Vicenza, Fiorentina, Modena, Perugia, Brescia, Mantova, ancora Vicenza e Arezzo. La scorsa stagione, esperienza in Kuwait tra le fila dell’Al-Salmiya. Da qualche settimana si è nuovamente trasferito all’estero, direzione Romania firmando il contratto con il Petrolul Ploiesti, club iscritto al campionato di Serie B.

