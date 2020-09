TONUCCI: un combattente da 200 presenze in B che giocò in Ligue 1 sfidando Ibra e Cavani

Con l’arrivo di Denis Tonucci il Catania innalza notevolmente il tasso d’esperienza, fisicità e temperamento tra le retrovie. Il forte difensore pesarese arriva dalla Juve Stabia con la formula del prestito con opzione di riscatto in favore del club etneo.

Il trentaduenne Tonucci vanta 231 presenze e 12 reti nel campionato cadetto con le maglie di Cesena (club in cui si è formato calcisticamente), Piacenza, Vicenza, Modena, Brescia, Bari, Foggia e Juve Stabia, quest’ultima è la squadra da cui proviene (19 presenze e 2 reti lo scorso anno). In carriera spicca su tutte l’esperienza nella Ligue 1 francese tra le fila dell’Ajaccio, correva la stagione 2013-14. Quell’anno Tonucci, autore di 22 presenze nel massimo campionato d’Oltralpe, ebbe modo di maturare esperienza a livello internazionale sfidando giocatori del calibro di Ibrahimovic, Cavani e Lavezzi. Vanta inoltre 15 apparizioni e 2 reti nelle giovanili azzurre (Under 18, 19 e 20), nonché presenze con le rappresentative di Serie B e Lega Pro e la partecipazione al Torneo Quattro Nazioni Under 20.

Difensore centrale fisicamente strutturato, Tonucci è un giocatore rinomato per la proverbiale grinta con cui interpreta il ruolo. Agisce indifferentemente sia nel contesto di una linea difensiva disposta a tre uomini che a quattro, abbinando qualità tecniche e caratteriali. Abile in marcatura e nel gioco aereo, non disdegna sortite offensive che talvolta lo hanno portato a realizzare gol di pregevole fattura. All’epoca in cui vestiva la maglia del Foggia, si rese autore di un bellissimo gesto in rovesciata con cui trafisse il portiere dello Spezia nel torneo 2017-18.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***