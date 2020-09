TORRE DEL GRIFO: doppia seduta in vista del Monopoli

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, due sedute d’allenamento in vista della sfida al Monopoli fissata per domenica: in mattinata, lavoro di forza ed esercitazioni tattiche differenziate per reparti; nel pomeriggio, approfondimenti in fase di possesso palla e partite a pressione. Giovedì, in programma una sessione pomeridiana. Da valutare le condizioni del laterale sinistro Giovanni Pinto, al rientro dalla squalifica ma ancora con qualche acciacco fisico.

